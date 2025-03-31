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СКА – «Динамо». 1:0 – Грицюк забил в большинстве на 4-й минуте! Онлайн-трансляция третьего матча серии

СКА принимает «Динамо» в третьем матче серии Кубка Гагарина.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 4-й минуте Арсений Грицюк забил в большинстве.

Команда тренера Алексея Кудашова ведет 2-0 в серии первого раунда после двух побед в Москве – 3:1 и 2:1 в овертайме.

Счет в серии: 0-2

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Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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