СКА – «Динамо». 1:0 – Грицюк забил в большинстве на 4-й минуте! Онлайн-трансляция третьего матча серии
СКА принимает «Динамо» в третьем матче серии Кубка Гагарина.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 4-й минуте Арсений Грицюк забил в большинстве.
Команда тренера Алексея Кудашова ведет 2-0 в серии первого раунда после двух побед в Москве – 3:1 и 2:1 в овертайме.
Счет в серии: 0-2
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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