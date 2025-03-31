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  • Вратарь «Брюне» де Бур получил 4 упаковки яиц как приз лучшему игроку. Он дебютировал за клуб против «Буде-Глимт», отбил пенальти и сделал 3 сэйва
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Вратарь «Брюне» де Бур получил 4 упаковки яиц как приз лучшему игроку. Он дебютировал за клуб против «Буде-Глимт», отбил пенальти и сделал 3 сэйва

Вратарь «Брюне» Ян де Бур получил 4 упаковки яиц в качестве приза лучшему игроку.

Норвежский клуб обыграл «Буде-Глимт» (1:0) в 1-м туре национального чемпионата.

В дебютном матче за новый клуб голкипер сделал три сэйва и отбил пенальти на 55-й минуте игры.

«Ян де Бур был признан лучшим игроком «Брюне» в матче против «Буде-Глимт» и отправился домой с призом лучшему игроку, которым в этом матче стали 4 упаковки яиц от Steinsland & Co 🚜🥚🍳», – говорится в сообщении «Брюне» в соцсетях.

Фото: x.com/Bryne_FK

Фото дня: Акинфеев с раками после сухаря. Сам заказал! 🦞🦞🦞

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Брюне»
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