Вратарь «Брюне» де Бур получил 4 упаковки яиц как приз лучшему игроку. Он дебютировал за клуб против «Буде-Глимт», отбил пенальти и сделал 3 сэйва

Вратарь «Брюне» Ян де Бур получил 4 упаковки яиц в качестве приза лучшему игроку.

Норвежский клуб обыграл «Буде-Глимт » (1:0) в 1-м туре национального чемпионата.

В дебютном матче за новый клуб голкипер сделал три сэйва и отбил пенальти на 55-й минуте игры.

«Ян де Бур был признан лучшим игроком «Брюне» в матче против «Буде-Глимт» и отправился домой с призом лучшему игроку, которым в этом матче стали 4 упаковки яиц от Steinsland & Co 🚜🥚🍳», – говорится в сообщении «Брюне » в соцсетях.

Фото: x.com/Bryne_FK

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