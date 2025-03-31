Орлов перейдет в СКА из «Каролины». Защитник договорился с клубом КХЛ (Mash)

Дмитрий Орлов договорился о переходе в СКА.

Действующий договор 33-летнего защитника и «Каролины» с зарплатой 7,75 миллиона долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.

Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», хоккеист продолжит карьеру в СКА в следующем сезоне.

Отмечается, что Дмитрий Орлов достиг договоренности с петербургским клубом.

В этом сезоне защитник набрал 26 (6+20) очков при полезности «плюс 14» в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Орлов выступает в НХЛ с сезона-2011/12. В 2018 году вместе с «Вашингтоном» он выиграл Кубок Стэнли.

Кузнецов хочет, чтобы Орлов перешел в СКА: «Через год, надеюсь. Это мое желание и еще одного человека»