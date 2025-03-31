Орлов перейдет в СКА из «Каролины». Защитник договорился с клубом КХЛ (Mash)
Дмитрий Орлов договорился о переходе в СКА.
Действующий договор 33-летнего защитника и «Каролины» с зарплатой 7,75 миллиона долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.
Как сообщает телеграм-канал «Mash на спорте», хоккеист продолжит карьеру в СКА в следующем сезоне.
Отмечается, что Дмитрий Орлов достиг договоренности с петербургским клубом.
В этом сезоне защитник набрал 26 (6+20) очков при полезности «плюс 14» в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Орлов выступает в НХЛ с сезона-2011/12. В 2018 году вместе с «Вашингтоном» он выиграл Кубок Стэнли.
Кузнецов хочет, чтобы Орлов перешел в СКА: «Через год, надеюсь. Это мое желание и еще одного человека»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Mash на спорте
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