Дюгарри о Ямале: «Он обвинял «Реал» в жульничестве, что, возможно, и правда, но арбитра многие годы подкупала «Барса». Ламин выпендривался перед матчем и сыграл плохо – поделом»

Кристоф Дюгарри отреагировал на слова Ламина Ямаля про «Реал».

«Барселона» уступила мадридскому клубу со счетом 1:2 в 10-м туре Ла Лиги . Перед игрой вингер каталонского клуба на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются ».

«Я считаю, что «Барселона » сыграла очень плохо, она была недостаточно хороша. Ламин Ямаль был не на высоте, такое может случаться, ему 18, он молод. Он потерял концентрацию, выпендривался перед матчем. Поделом. Он обвинял «Реал» в жульничестве, что, возможно, и правда, но арбитра многие годы подкупала «Барса», а не «Реал».

Ямаль сыграл плохо. Он отдавал пасы только назад, он не справился с задачей. Мне он показался уставшим», – сказал бывший форвард сборной Франции и «Барселоны».

«Барса» и Мендеш будут следить за поведением Ямаля вне поля. В клубе считают, что слова вингера о «Реале» подстегнули мадридцев в класико (Diario Sport)

В «Барсе» допускают, что «Реал» организовал «клеветническую кампанию» против Ямаля – потому что опасается его как Месси ранее (Diario Sport)