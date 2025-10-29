Дюгарри о Ямале: «Он обвинял «Реал» в жульничестве, что, возможно, и правда, но арбитра многие годы подкупала «Барса». Ламин выпендривался перед матчем и сыграл плохо – поделом»
«Барселона» уступила мадридскому клубу со счетом 1:2 в 10-м туре Ла Лиги. Перед игрой вингер каталонского клуба на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются».
«Я считаю, что «Барселона» сыграла очень плохо, она была недостаточно хороша. Ламин Ямаль был не на высоте, такое может случаться, ему 18, он молод. Он потерял концентрацию, выпендривался перед матчем. Поделом. Он обвинял «Реал» в жульничестве, что, возможно, и правда, но арбитра многие годы подкупала «Барса», а не «Реал».
Ямаль сыграл плохо. Он отдавал пасы только назад, он не справился с задачей. Мне он показался уставшим», – сказал бывший форвард сборной Франции и «Барселоны».
«Барса» и Мендеш будут следить за поведением Ямаля вне поля. В клубе считают, что слова вингера о «Реале» подстегнули мадридцев в класико (Diario Sport)
В «Барсе» допускают, что «Реал» организовал «клеветническую кампанию» против Ямаля – потому что опасается его как Месси ранее (Diario Sport)