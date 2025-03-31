Премия ISU Skating Awards. Малинин стал фигуристом года, Гейниш и Чигирев – лучшие новички

В Бостоне состоялось вручение премии ISU Skating Awards по фигурному катанию.

Церемония прошла в ночь с 30 на 31 марта после показательных выступлений участников чемпионата мира.

ISU Skating Awards-2025

Бостон, США

Номинанты

Самая зрелищная программа

Чха Чжун Хван (Южная Корея) – произвольная

Илья Малинин (США) – короткая (победитель)

Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – произвольная

Лучший новичок

Сара Эверхардт (США)

Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – победители

Анна Пеццетта (Италия)

Лучший костюм

Чха Чжун Хван (Южная Корея) – произвольная

Илья Малинин (США) – произвольная

Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – произвольная (победители)

Лучший тренер

Миэ Хамада

Михаэль Хут

Татьяна Малинина – Роман Скорняков (победители)

Лучший хореограф

Ше-Линн Бурн (победитель)

Стефан Ламбьель

Бенуа Ришо

Фигурист года

Илья Малинин (США)

Фигуристы года (пара/танцевальный дуэт)

Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Награда за вклад в фигурное катание

Скотт Хэмилтон