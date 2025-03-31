Премия ISU Skating Awards. Малинин стал фигуристом года, Гейниш и Чигирев – лучшие новички
Церемония прошла в ночь с 30 на 31 марта после показательных выступлений участников чемпионата мира.
Бостон, США
Номинанты
Самая зрелищная программа
Чха Чжун Хван (Южная Корея) – произвольная
Илья Малинин (США) – короткая (победитель)
Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – произвольная
Лучший новичок
Сара Эверхардт (США)
Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – победители
Анна Пеццетта (Италия)
Лучший костюм
Чха Чжун Хван (Южная Корея) – произвольная
Илья Малинин (США) – произвольная
Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – произвольная (победители)
Лучший тренер
Миэ Хамада
Михаэль Хут
Татьяна Малинина – Роман Скорняков (победители)
Лучший хореограф
Ше-Линн Бурн (победитель)
Стефан Ламбьель
Бенуа Ришо
Фигурист года
Илья Малинин (США)
Фигуристы года (пара/танцевальный дуэт)
Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Награда за вклад в фигурное катание
Скотт Хэмилтон
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