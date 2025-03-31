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Премия ISU Skating Awards. Малинин стал фигуристом года, Гейниш и Чигирев – лучшие новички

В Бостоне состоялось вручение премии ISU Skating Awards по фигурному катанию.

Церемония прошла в ночь с 30 на 31 марта после показательных выступлений участников чемпионата мира.

ISU Skating Awards-2025

Бостон, США

Номинанты

Самая зрелищная программа

Чха Чжун Хван (Южная Корея) – произвольная

Илья Малинин (США) – короткая (победитель)

Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – произвольная

Лучший новичок

Сара Эверхардт (США)

Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – победители

Анна Пеццетта (Италия)

Лучший костюм

Чха Чжун Хван (Южная Корея) – произвольная

Илья Малинин (США) – произвольная

Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – произвольная (победители)

Лучший тренер

Миэ Хамада

Михаэль Хут

Татьяна Малинина – Роман Скорняков (победители)

Лучший хореограф

Ше-Линн Бурн (победитель)

Стефан Ламбьель

Бенуа Ришо

Фигурист года

Илья Малинин (США)

Фигуристы года (пара/танцевальный дуэт)

Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Награда за вклад в фигурное катание

Скотт Хэмилтон

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
танцы на льду
Ше-Линн Бурн
Роман Скорняков
logoсборная США
Миэ Хамада
logoИлья Малинин
logoСтефан Ламбьель
logoсборная Южной Кореи
Чха Чжун Хван
Оливия Смарт
Тим Дик
logoISU Skating Awards
мужское катание
Михаэль Хут
Бенуа Ришо
Татьяна Малинина
Дмитрий Чигирев
logoсборная Италии по фигурному катанию
женское катание
сборная Узбекистана
Екатерина Гейниш
Сара Эверхардт
Анна Пеццетта
Скотт Хэмилтон
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