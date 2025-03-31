«Адмирал» повел 2-1 в серии против «Трактора», выиграв 4:3 в 3-м матче. Сошников сделал хет-трик, забив победный гол на 17-й минуте овертайма

«Адмирал» вышел вперед в серии Кубка Гагарина против «Трактора».

Команда тренера Леонида Тамбиева одержала победу со счетом 4:3 в овертайме в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Решающий гол на 17-й минуте дополнительного времени забил нападающий «Адмирала» Никита Сошников , сделавший хет-трик. Еще два гола он забил в первом периоде.

Дальневосточники повели 2-1 в серии против победителя Восточной конференции.

Четвертый матч серии между «Адмиралом» и «Трактором» пройдет 2 апреля во Владивостоке.