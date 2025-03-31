Пальцев не назвал Овечкина лучшим российским спортсменом: «За Хабибом я больше следил, смотрел бои. Рекорд Александра не отличается от достижений гимнастов, бравших золото на ОИ»

Валентин Пальцев не назвал Александра Овечкина лучшим российским спортсменом.

Нападающий «Вашингтона » забил 890 голов в регулярных чемпионата НХЛ и находится на втором месте по этому показателю в истории лиги. Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894).

– У нас на Олимпийских играх гимнасты брали золотые медали.

Любое достижение российских спортсменов на международной арене всегда является значимым для нашей страны. Рекорд Овечкина ничем не отличается от достижений тех гимнастов, которые брали золотые медали.

– Овечкин – лучший российский спортсмен?

– Не могу пока так сказать. Не хочу никого обидеть.

– Кто лучший российский спортсмен – Хабиб или Овечкин?

– За Хабибом я больше следил, смотрел его бои. В этом случае скажу, что Хабиб, – сказал защитник «Динамо » Махачкала Валентин Пальцев.