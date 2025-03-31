«Пидорас, #####». Ротенберг вступил в перепалку с Кудашовым в конце матча СКА и «Динамо» и выругался после нее
Роман Ротенберг нецензурно высказался в матче СКА с «Динамо».
Команда под руководством Ротенберга одержала победу в 3-й игре серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (5:3, 1-2 в серии).
После пятой шайбы СКА в матче тренер вступил в перепалку с Алексеем Кудашовым. Он выразил недовольство действиями соперника в общении с судьями и выругался со скамейки.
«Пидорас, ##### (нахрен)», – крикнул Ротенберг после перепалки.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’’
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