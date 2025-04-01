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Ротенберг о маске Хищника: «Это шлем мотоциклиста. Ассоциация со СКА – командная скорость. Какая скорость у «Дукати»? Надеваем шлем обязательно. Это по правилам ГИБДД»

Роман Ротенберг высказался о шлеме Хищника в раздевалке СКА после 5:3 с «Динамо».

В понедельник СКА одержал победу в 3-й игре серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (5:3, 1-2 в серии).

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг вручил Евгению Кузнецову шлем Хищника.

– Мы терзались в догадках, когда увидели ролик из раздевалки. Что это за шлем с дредами? 

– Мотоциклист. Гонщик. 

– Почему? В чем философия?

– А вы мотоциклист?

– Нет, я на мопеде только катался – «Карпаты».

– На каком? На детском?

– «Карпаты» у меня были.

– А у нас мотоцикл. 

– Какой?

– «Дукати». Красный. А у вас?

– У меня «Карпаты» красный был.

– «Ява»?

– Нет, нет, «Карпаты», «Карпаты». Он с педалью такой.

– Очень интересная история. Спасибо.

– Насчет шлема мотоциклиста. Это маска из фильма «Хищник». То есть к фильму это никакого отношения не имеет, как мы поняли?

– На ваше усмотрение. Это же как бы ваша фантазия. Это просто шлем мотоциклиста. Скорость, мотоцикл. Командная скорость. Мотоцикл же быстрый.

У «Дукати», например. Какая максимальная скорость у «Дукати», например? Нам нужна командная скорость. Ассоциация с нашей командой – командная скорость. Включаем скорости на нашем мотоцикле. Надеваем шлем обязательно.

– Это правильно.

– Это, кстати, по правилам ГИБДД. Надеваем шлем обязательно. Без шлема нельзя ездить на мотоцикле. Вы же в курсе? – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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