Ротенберг вручил Кузнецову шлем Хищника после победы СКА над «Динамо» в Кубке Гагарина. Петербуржцы трижды прокричали: «Одно большое сердце и сотня кулаков!»
Евгений Кузнецов получил шлем Хищника в раздевалке СКА после победы над «Динамо».
Команда под руководством Романа Ротенберга выиграла 3-ю игру серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (5:3, 1-2 в серии).
После игры Ротенберг вручил Евгению Кузнецову шлем Хищника в качестве награды лучшему игроку матча.
Передав шлем нападающему в раздевалке, Ротенберг заявил: «Громко!»
После чего хоккеисты СКА трижды прокричали девиз: «Одно большое сердце и сотня кулаков!»
Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска».
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Вброс по борту»
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