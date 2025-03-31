Феминистки призывают провести митинг против оправдания Алвеса в Барселоне: «Судебная система воспроизводит патриархальные модели и увековечивает культуру изнасилований»

Феминистки планируют устроить митинг против оправдания Дани Алвеса.

Напомним, Верховный суд Каталонии оправдал бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии по делу об изнасиловании из-за недостатка доказательств.

В связи с этим несколько феминистских объединений призвали провести митинг в этот понедельник на площади Святого Иакова в Барселоне.

«Это серьезный прецедент, который укрепляет безнаказанность агрессоров и оставляет женщин незащищенными. Это решение, основанное на недоверии к показаниям жертвы, еще раз показывает нам, как судебная система воспроизводит патриархальные модели и увековечивает культуру изнасилований», – говорится в заявлении организации Noviembre Feminista.

«Верховный суд Каталонии принял решение признать Алвеса невиновным, несмотря на то, что он менял свою версию событий пять раз. Это решение оставляет без защиты многих неизвестных женщин, ставших жертвами столь же неизвестных агрессоров», – заявил координатор феминистского движения 8M в Барселоне.

Феминистское движение Барселоны указало, что система правосудия «чрезмерно защищает» обвиняемых и требует веских доказательств, чтобы пренебречь презумпцией невиновности, что и произошло при вынесении решения в пользу Дани Алвеса .

В организации считают, что система нуждается в совершенствовании: «Она не способна адаптироваться к преступлениям сексуального характера, которые совершаются в основном наедине, без свидетелей, часто без вещественных доказательств, и доказательствами могут служить только улики и показания жертвы».