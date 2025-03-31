Черчесов хочет возглавить ПАОК. Тренер общался с владельцем клуба Саввиди (Иван Карпов)

Станислав Черчесов хочет возглавить ПАОК.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 61-летний специалист общался с владельцем греческого клуба Иваном Саввиди по поводу возможного назначения.

Руководитель ПАОК еще не принял решение о том, кто сменит Рэзвана Луческу на посту главного тренера. Помимо Черчесова, рассматривается кандидатура Владимира Ивича , который возглавил «Аль-Айн » из ОАЭ в феврале.

ПАОК занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 49 очков после 27 туров. За клуб играют российские футболисты Федор Чалов и Магомед Оздоев. 30 марта команда обыграла АЕК в 1-м туре плей-офф Суперлиги, перевернув матч с 0:2 на 3:2 – у Чалова ассист на победный гол. Вот как это было.

Следующий матч ПАОК проведет дома с лидирующим «Олимпиакосом», смотрите игру в прямом эфире на Спортсе’’ 6 апреля в 19:30 мск.

Вот как ПАОК совершил этот камбэк: вот полный матч с комментарием Артема Терентьева