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  • «Сибирь» победила «Салават Юлаев» (2:0), сократив отставание в серии (1-2). Команда Козлова перебросала соперника 36:14
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«Сибирь» победила «Салават Юлаев» (2:0), сократив отставание в серии (1-2). Команда Козлова перебросала соперника 36:14

«Сибирь» выиграла первый матч в серии против «Салавата Юлаева».

Команда тренера Вадима Епанчинцева победила 2:0 на домашней площадке в третьей игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Салавата Юлаева».

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин отразил 12 бросков, после чего был заменен в первом перерыве. Заменивший его Денис Костин отразил еще 24 бросков.

Команда тренера Виктора Козлова перебросала соперника со счетом 36:14. «Сибирь» также заблокировала 29 бросков.

Четвертый матч серии пройдет 2 апреля в Новосибирске.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСибирь
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoВадим Епанчинцев
logoДенис Костин
logoАнтон Красоткин
logoВиктор Козлов
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