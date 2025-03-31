Мостовой о стихах: «Бывает, что пишу такое, например: «И снова шумят стадионы, и снова фанаты гудят, и снова игру Мостового они увидеть хотят». Но это же просто несколько предложений»

Александр Мостовой прокомментировал предложение издать сборник стихов.

«Сборник стихов? Это все пафосно заучит, а на деле ко мне обратились ребята с такой идеей. Они увидели мои высказывания в четверостишьях и обратились. Я отказал. Какие мне стихи? Конечно, бывают моменты, когда могу что-то подобное написать в шутку или ради смеха.

Мне не предлагали написать книгу, просто те, кто обратились думали, что я много пишу, а это не так. Бывают моменты, когда я что-то пишу, например такое:



«И снова шумят стадионы, и снова фанаты гудят,

И снова игру Мостового они увидеть хотят».

Если кому-то мои работы будут интересны и смешны, то было бы можно что-то сделать. Но это же не стихи, а просто несколько предложений», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовому предлагали издать сборник комментариев в «смешных стишках»: «У меня их немного. Но не исключаю, что, может, какую-то брошюрку сделаю на 2-3 страницы»