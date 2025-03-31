НБА. «Мемфис» примет «Бостон», «Лейкерс» встретятся с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Мемфис », испытывающий проблемы в матчах с соперниками из верхней части таблицы во второй половине сезона, примет действующего чемпиона «Бостон ». «Лейкерс » встретятся с «Хьюстоном ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.