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НБА. «Мемфис» примет «Бостон», «Лейкерс» встретятся с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Мемфис», испытывающий проблемы в матчах с соперниками из верхней части таблицы во второй половине сезона, примет действующего чемпиона «Бостон». «Лейкерс» встретятся с «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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