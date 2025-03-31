«Челси» продал женскую команду материнской компании за 150+ млн фунтов – за счет этого клуб закрыл год с прибылью. Сделка, возможно, нарушает финансовые правила УЕФА (The Times)
Клуб ранее отчитался о чистой прибыли в размере 129,6 млн фунтов в сезоне-2023/24. Такой результат был достигнут за счет увеличения дохода от продажи игроков, а также «репозиционирования» женской команды. Также в отчете указан доход от продажи дочерних компаний – 198,7 млн фунтов.
По информации The Times, «Челси» продал свои дочерние компании, включая женскую команду, материнской компании Blueco 22 Midco Ltd. Отмечается, что клуб передал женскую команду в собственность компании 28 июня 2024-го – за два дня до истечения отчетного периода. Считается, что стоимость женского «Челси» значительно превышает 150 млн фунтов.
Сообщается, что сделка с большой долей вероятности нарушает финансовые правила УЕФА, не позволяющие клубам регистрировать доходы от продажи активов дочерним компаниям. При этом регламент АПЛ допускает такие сделки.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий