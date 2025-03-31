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«Челси» продал женскую команду материнской компании за 150+ млн фунтов – за счет этого клуб закрыл год с прибылью. Сделка, возможно, нарушает финансовые правила УЕФА (The Times)

УЕФА может наказать «Челси» за продажу женской команды материнской компании.

Клуб ранее отчитался о чистой прибыли в размере 129,6 млн фунтов в сезоне-2023/24. Такой результат был достигнут за счет увеличения дохода от продажи игроков, а также «репозиционирования» женской команды. Также в отчете указан доход от продажи дочерних компаний – 198,7 млн фунтов.

По информации The Times, «Челси» продал свои дочерние компании, включая женскую команду, материнской компании Blueco 22 Midco Ltd. Отмечается, что клуб передал женскую команду в собственность компании 28 июня 2024-го – за два дня до истечения отчетного периода. Считается, что стоимость женского «Челси» значительно превышает 150 млн фунтов.

Сообщается, что сделка с большой долей вероятности нарушает финансовые правила УЕФА, не позволяющие клубам регистрировать доходы от продажи активов дочерним компаниям. При этом регламент АПЛ допускает такие сделки.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Times
финансовый фэйр-плей
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