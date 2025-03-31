Витольд Банька будет единственным кандидатом на выборах президента WADA
Поляк Витольд Банька будет единственным кандидатом на выборах президента WADA.
Выборы главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) пройдут 29 мая на виртуальном заседании совета учредителей.
Тогда же состоятся выборы вице-президента организации. Единственным кандидатом на этот пост стала китаянка Ян Ян, занимающая должность с января 2020 года.
Баньке 40 лет, он возглавляет WADA с 2020-го.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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