Поляк Витольд Банька будет единственным кандидатом на выборах президента WADA.

Выборы главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) пройдут 29 мая на виртуальном заседании совета учредителей.

Тогда же состоятся выборы вице-президента организации. Единственным кандидатом на этот пост стала китаянка Ян Ян, занимающая должность с января 2020 года.

Баньке 40 лет, он возглавляет WADA с 2020-го.