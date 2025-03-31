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НХЛ сменила логотип в соцсетях на картинку, посвященную гонке Овечкина за рекордом Гретцки

НХЛ сменила логотип в соцсетях на картинку, посвященную гонке Овечкина.

НХЛ сменила логотип в своих соцсетях на картинку, посвященную гонке капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

На счету 39-летнего форварда 890 шайб в 1483 играх в регулярках за карьеру. У Гретцки – 894 в 1487. 

Фото: страница НХЛ в соцсети. 

Овечкин забросил «Баффало» с пятака! До Гретцки – 4 шайбы

Гретцки начнет присутствовать на матчах «Вашингтона», когда Овечкину останется 4 шайбы до него. 15 официальных лиц НХЛ будут приезжать на игры (Крис Джонстон)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть НХЛ
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logoАлександр Овечкин
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