НХЛ сменила логотип в соцсетях на картинку, посвященную гонке Овечкина за рекордом Гретцки
НХЛ сменила логотип в соцсетях на картинку, посвященную гонке Овечкина.
НХЛ сменила логотип в своих соцсетях на картинку, посвященную гонке капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.
На счету 39-летнего форварда 890 шайб в 1483 играх в регулярках за карьеру. У Гретцки – 894 в 1487.
Фото: страница НХЛ в соцсети.
Овечкин забросил «Баффало» с пятака! До Гретцки – 4 шайбы
Гретцки начнет присутствовать на матчах «Вашингтона», когда Овечкину останется 4 шайбы до него. 15 официальных лиц НХЛ будут приезжать на игры (Крис Джонстон)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть НХЛ
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