НХЛ сменила логотип в соцсетях на картинку, посвященную гонке Овечкина за рекордом Гретцки

НХЛ сменила логотип в соцсетях на картинку, посвященную гонке Овечкина.

НХЛ сменила логотип в своих соцсетях на картинку, посвященную гонке капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

На счету 39-летнего форварда 890 шайб в 1483 играх в регулярках за карьеру. У Гретцки – 894 в 1487.

Фото: страница НХЛ в соцсети.

Овечкин забросил «Баффало» с пятака! До Гретцки – 4 шайбы

Гретцки начнет присутствовать на матчах «Вашингтона», когда Овечкину останется 4 шайбы до него. 15 официальных лиц НХЛ будут приезжать на игры (Крис Джонстон)