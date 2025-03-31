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  • Роман Ротенберг: «Иностранные игроки «Динамо» должны уважать Россию. Если бы наши вели себя так в США или Канаде, они бы не вышли из дворца»
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Роман Ротенберг: «Иностранные игроки «Динамо» должны уважать Россию. Если бы наши вели себя так в США или Канаде, они бы не вышли из дворца»

Роман Ротенберг заявил, что иностранные игроки «Динамо» должны уважать Россию.

Сегодня СКА одержал победу в 3-й игре серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (5:3, 1-2 в серии).

– Когда Кузнецов играл в НХЛ, если бы он вел себя там, как иностранные игроки «Динамо»… Они не воспитанники «Динамо», их не воспитал главный тренер «Динамо», но они должны уважать Россию.

Если бы наши игроки вели себя так в США или Канаде, они бы не вышли из дворца. Это правда. Можете уточнить это у Кузнецова.

– Показали по телевидению раздевалку перед матчем, и там была форма Сергея Плотникова. Он должен был выйти сегодня, или что-то такое пошло не так?

– Мы не комментируем сейчас наши внутренние вопросы. Все вопросы мы обсудим уже после серии. Спасибо, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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