Челестини не сторонник штрафов: «Я здесь не для того, чтобы забирать деньги у ребят, но без правил жить нельзя. Штрафы в 50-100 евро, как в Швейцарии, в ЦСКА не сработают. Минимум – 1-2 тысячи»

Фабио Челестини рассказал, как он относится к штрафам в футбольных клубах.

– Вы сторонник штрафов?

– Нет.

– В ЦСКА есть система штрафов?

– В Швейцарии у нас была система штрафов, потому что в клубе этого хотели. Я не полицейский, лучше футболом буду заниматься. Я здесь не для того, чтобы забирать деньги у ребят. Хотя это важно, жить без правил нельзя. Представьте, если бы в жизни не было законов? Это был бы хаос. Но мы здесь для того, чтобы обучать. Равно как и я многому учусь у своих игроков.

Если я вижу, что есть группа игроков, которые не реагируют на мои слова, то введу штраф. Но важно понимать, что штрафы, как в Швейцарии – 50 евро, 100 евро и так далее, здесь не сработают. Игрок заплатит эти деньги и скажет: «Отстань». Поэтому мои штрафы здесь – это минимум 1 тысяча евро или 2 тысячи евро. Однако самая большая санкция от меня не штраф, а потеря места в основном составе.

– За ваше время в ЦСКА вы пока никого не штрафовали?

– Нет, – сказал главный тренер армейцев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
