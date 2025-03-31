«Рубин» высмеял комментатора Крестинина за фразу «Победа нашей команды, победа «Зенита», выложив мем с радующимися героями сериала «Во все тяжкие»

«Рубин» выложил мем о комментаторах матча с «Зенитом».

Петербургская команда обыграла казанскую со счетом 4:0 в 22-м туре Мир РПЛ . После финального свистка комментатор Михаил Крестинин сказал: «4:0 – победа нашей команды, победа «Зенита ».

«Рубин » опубликовал видео с этим фрагментом трансляции. К этим кадрам казанцы добавили мем с радующимися героями сериала «Во все тяжкие» на фоне «Газпром Арены» и написали: «Комментаторская после матча».

«Наша команда играла с не нашей», – говорится в посте «Рубина».

Ранее Крестинин рассказывал , что болеет за петербургский клуб. Он работает ведущим на «Радио «Зенит». Вместе с Михаилом эту игру комментировали Геннадий Орлов и Павел Богданов.

Орлов комментировал «Зенит» – спустя 2157 дней! Хотя говорил, что ему уже неинтересно