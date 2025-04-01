НХЛ. «Филадельфия» примет «Нэшвилл», «Нью-Джерси» против «Миннесоты», «Колорадо» сыграет с «Калгари», «Даллас» в гостях у «Сиэтла»
«Филадельфия» принимает «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Миннесота» в гостях у «Нью-Джерси», «Колорадо» сыграет против «Калгари», «Сиэтл» встретится с «Далласом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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