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НХЛ. «Филадельфия» примет «Нэшвилл», «Нью-Джерси» против «Миннесоты», «Колорадо» сыграет с «Калгари», «Даллас» в гостях у «Сиэтла»

«Филадельфия» принимает «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Миннесота» в гостях у «Нью-Джерси», «Колорадо» сыграет против «Калгари», «Сиэтл» встретится с «Далласом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
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