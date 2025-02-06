Гавриков набрал 1+1 в матче с «Монреалем», став 3-й звездой. У защитника 3+16 и «плюс 11» в 51 игре

Владислав Гавриков набрал 2 (1+1) очка в игре с «Монреалем» (6:3).

Защитник «Лос-Анджелеса » признан третьей звездой матча.

Россиянин набрал 19-й (3+16) балл в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 51 игру при общей полезности «плюс 11».

Сегодня за 24:08 (0:06 – в большинстве, 3:01 – в меньшинстве) у Гаврикова 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».