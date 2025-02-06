Гавриков набрал 1+1 в матче с «Монреалем», став 3-й звездой. У защитника 3+16 и «плюс 11» в 51 игре
Владислав Гавриков набрал 2 (1+1) очка в игре с «Монреалем» (6:3).
Защитник «Лос-Анджелеса» признан третьей звездой матча.
Россиянин набрал 19-й (3+16) балл в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 51 игру при общей полезности «плюс 11».
Сегодня за 24:08 (0:06 – в большинстве, 3:01 – в меньшинстве) у Гаврикова 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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