«Зенит» предлагает 28 млн евро за капитана «Фламенго» Жерсона (Жулио Мигел Нето)

«Зенит» хочет купить капитана «Фламенго».

Журналист Жулио Мигел Нето сообщает, что петербуржцы предлагают 28 млн евро за Жерсона Сантоса . Предложение оценивается как превосходное, уход полузащитника не исключен.

В 2024 году бразилец провел 32 игры в чемпионате, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

Подробно со статистикой 27-летнего игрока сборной Бразилии, ранее выступавшего за «Рому» и «Марсель», можно ознакомиться здесь .