«Зенит» предлагает 28 млн евро за капитана «Фламенго» Жерсона (Жулио Мигел Нето)
«Зенит» хочет купить капитана «Фламенго».
Журналист Жулио Мигел Нето сообщает, что петербуржцы предлагают 28 млн евро за Жерсона Сантоса. Предложение оценивается как превосходное, уход полузащитника не исключен.
В 2024 году бразилец провел 32 игры в чемпионате, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.
Подробно со статистикой 27-летнего игрока сборной Бразилии, ранее выступавшего за «Рому» и «Марсель», можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Жулио Мигела Нето
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