«Ньюкасл» выбил «Арсенал» из Кубка лиги – 2:0. Мерфи и Гордон забили
«Ньюкасл» обыграл «Арсенал» и в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 19-й минуте счет открыл хавбек хозяев Джейкоб Мерфи. На 52-й забил полузащитник Энтони Гордон.
«Ньюкасл», выигравший первый матч со счетом 2:0, вышел в финал. «Арсенал» вылетел.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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