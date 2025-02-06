«Ньюкасл» выбил «Арсенал» из Кубка лиги – 2:0. Мерфи и Гордон забили

«Ньюкасл» обыграл «Арсенал» и в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 19-й минуте счет открыл хавбек хозяев Джейкоб Мерфи . На 52-й забил полузащитник Энтони Гордон .

«Ньюкасл », выигравший первый матч со счетом 2:0, вышел в финал. «Арсенал » вылетел.

Статистика Кубка английской лиги