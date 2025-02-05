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  • Ротенберг после 8 шайб от «Ак Барса»: «Не было бы пропущенных, если бы СКА продолжал выезд. Ребята дома с семьей тоже тратят эмоции – дети будят, в садик надо вести. Мы будем на базе в плей-офф»
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Ротенберг после 8 шайб от «Ак Барса»: «Не было бы пропущенных, если бы СКА продолжал выезд. Ребята дома с семьей тоже тратят эмоции – дети будят, в садик надо вести. Мы будем на базе в плей-офф»

Роман Ротенберг заявил, что хоккеисты СКА будут находиться на базе в плей-офф.

Команда проиграла «Ак Барсу» (3:8) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Вы пропустили три шайбы, травма Плешкова, я все понимаю, но что случилось дальше? Почему эта серия продолжилась? Почему пропустили еще три? Почему такая, мягко говоря, неудачная игра в обороне? Неудачная – это прямо мягко говоря.

– Оборона же – это всегда работа всей пятерки. Накопилось, с учетом распределения игрового времени в предыдущих матчах, где я был вынужден распределять игровое время между ребятами, которые готовы на этом уровне играть.

Вы видите, у нас в составе много молодых ребят. Надо тоже их отметить. И Нугманов, и Короткий, и Ваня Демидов. Молодые пацаны. Несмотря на т,о что очень много Ваню хвалят в прессе – это хорошо – но мы с ним поговорили, как раз-таки про возврат в оборону нашими нападающими.

Мы ни в коем случае не обвиняем молодых ребят, но все эти ситуации сложились из-за того, что наши нападающие по каким-то причинам, не возвращаясь в оборону, где-то бросили наших защитников. Такого не было в предыдущих четырех играх.

И, скажем так, за сутки мы не разучились играть в хоккей. Значит, есть какая-то усталость где-то накопительная, эмоциональная. Не физическая усталость, эмоциональная усталость. Мы наблюдаем ситуацию, я вот честно вижу эту ситуацию не первый раз, когда мы выиграли Кубки Гагарина, у нас были звездные составы.

Ребята, когда возвращаются с выезда… Я не говорю, что они куда-то ходили, и мы не будем закрывать их на базе, как в прошлом году в «Ак Барсе» часто закрывали на базе команду.

Это тоже может быть непростой эмоциональный момент для команды. Не говорю, что ребята куда-то ходили, но дома с семьей, когда ребята проводят время, они тоже тратят эмоции. В это же время «Ак Барс» был на выезде. Скажем так, если бы мы продолжали наш выезд, наверное, не было этих пропущенных шайб. Это факт.

Это, я могу сказать, основываясь на своих наблюдениях с 2011 года. Такая домашняя дисциплина. Еще раз, мы не говорим, что кто-то нарушал режим. Нет. Это эмоции, которые тратятся

Конечно, мы только рады, когда ребята проводят дома время со своими близкими. Это очень важно. Но в плей-офф мы будем на базе. Всегда были на базе и будем на базе, потому что это дает возможность копить эмоции.

Где-то, знаете, у многих игроков бывает ситуация, он поздно вечером приезжает домой после игры. Очень поздно, бывает в 11-12 часов ночи, после овертайма тяжело заснуть. А утром дети будят, в 7 утра, в 6 утра – надо в садик вести. Такая вот работа.

Но это профессиональный хоккей и часть этой профессии – нужно уметь правильно распределить свои эмоции, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
logoРоман Ротенберг
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