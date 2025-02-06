«Байер» уступал 0:2, но выиграл у «Кельна» – 3:2! Шик сделал дубль с голом на 96-й, Бонифасе забил на 98-й
«Байер» одержал волевую победу над «Кельном» (3:2) в 1/4 финала Кубка Германии.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 10-й добавленной к первому тайму минуте счет открыл форвард гостей Дэмион Даунс. На 54-й он помог забить хавбеку Линтону Майне.
На 61-й нападающий хозяев Патрик Шик отыграл один гол. На 96-й чех сделал дубль и перевел игру в дополнительное время. На 98-й форвард Виктор Бонифасе вывел клуб из Леверкузена вперед.
«Байер» вышел в полуфинал второй раз подряд. В прошлом сезоне команда Хаби Алонсо выиграла трофей.
Опубликовал: Александр Суряев
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