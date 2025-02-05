«Зенит» – лучший клуб России, народная команда». Дркушич о петербуржцах

Ванья Дркушич ответил на вопрос о статусе народной команды России.

«Народная команда России? Я в этой стране уже почти три года и могу сказать, что «Зенит» – это лучший клуб России, у нас очень много болельщиков по всей стране.

Для меня «Зенит» – народная команда», – сказал защитник петербургского клуба.

Ванья Дркушич: «Мне говорили, что «Зенит» на уровне «Реала» и «Баварии» – я уже это почувствовал. Это лучшее продолжение моей карьеры»