«Зенит» – лучший клуб России, народная команда». Дркушич о петербуржцах
Ванья Дркушич ответил на вопрос о статусе народной команды России.
«Народная команда России? Я в этой стране уже почти три года и могу сказать, что «Зенит» – это лучший клуб России, у нас очень много болельщиков по всей стране.
Для меня «Зенит» – народная команда», – сказал защитник петербургского клуба.
Ванья Дркушич: «Мне говорили, что «Зенит» на уровне «Реала» и «Баварии» – я уже это почувствовал. Это лучшее продолжение моей карьеры»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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