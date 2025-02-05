Пекова рассказала, что продала квартиру ради альпинизма: «Мама покрутила пальцем у виска: «Ты сдурела?» Но я убедила ее, что начну за свои деньги, а потом спонсор появится»

Россиянка Алина Пекова рассказала, как продала квартиру ради занятия альпинизмом.

Пекова – первая среди россиян, кто взошел на все 14 гор-восьмитысячников Земли.

– Читали книгу Нимса (Нирмал Пурджа, знаменитый непальский альпинист – Спортс’‘), который поднялся на все 14 восьмитысячников за полгода и перевернул мир восхождений.

– Сейчас это уже не рекорд, Кристина Харила (норвежская альпинистка – Спортс’‘) сделала быстрее. Но Нимс, наверное, останется первым человеком в истории, кто заставил всех поверить, что такое возможно, и в принципе поменял стиль восхождений.

– Нимс писал, что самым сложным в экспедиции было найти средства. На 14 вершин ему понадобилось около 750 тысяч евро.

– Тоже читала. Кристина говорила, что у нее ушло около миллиона.

– Как финансовый вопрос решала ты?

– Я прекрасно понимала, что если к кому-то приду и скажу: «Дайте мне денег на 14 вершин», – это нереально. Меня никто не знает, за спиной никакого бэкграунда.

У меня была хорошая квартира в Нальчике, которую оставили родители. И я пришла к маме: «Хочу продать ее, чтобы вложиться в проект». Мама покрутила пальцем у виска: «Ты сдурела? Только наркоманы продают что-то из дома, ты до чего докатилась?!»

Но я выстояла, убедила ее, что начну за свои деньги, а потом спонсор у меня обязательно появится. И самое удивительное, что так и случилось! Наверное, так у всех: сначала нужно чем-то пожертвовать, вложиться самой, а потом, когда появляются реальные результаты, приходят и спонсоры.

– У тебя российский спонсор?

– Да, Кавказ.РФ. Занимаются в том числе обустройством Эльбруса, сделали меня амбассадором. Они подключились уже на финальной стадии моих восхождений, но это было очень важно. Деньги за квартиру кончились, а оставались самые дорогие горы – Эверест и китайская Шишабангма.

– Нимс на нее долго не мог попасть.

– Он не мог, потому что китайские власти не давали разрешения на восхождение. В итоге ему сделали специальный пермит. Но помимо пермита есть еще цена горы. Раньше Чо-Ойю и Шишабангма были самыми доступными по цене, поэтому люди туда и ходили. Но сейчас почему-то цены взлетели, они стали супердорогими. И у меня была почти паника: остается совсем чуть-чуть, но вдруг не хватит денег?

– Сколько у тебя суммарно ушло средств на покорение 14 восьмитысячников?

– Я считала, но не могу озвучить эту цифру.

– Ну, это примерно как у Нимса?

– Нет, конечно. У меня не было такой большой команды. С ним везде ходили по три-четыре человека, со мной – один, – рассказала Пекова в интервью Спортсу’’.

«На Эвересте нет никакой морали». Она первой из России поднялась на все 14 восьмитысячников