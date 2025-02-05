Кубок Германии. 1/4 финала. «Байер» примет «Кельн», «Штутгарт» победил «Аугсбург»
В Кубке Германии проходят матчи 1/4 финала.
Во вторник «Штутгарт» обыграл «Аугсбург» (1:0).
В среду «Байер» примет «Кельн».
25 февраля «Арминия» встретится с «Вердером». 26 февраля «Лейпциг» проведет матч с «Вольфсбургом».
Кубок Германии
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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