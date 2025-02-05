Кубок Италии. 1/4 финала. «Милан» примет «Рому», «Аталанта» проиграла «Болонье»
В Кубке Италии проходят матчи 1/4 финала.
Во вторник «Аталанта» уступила «Болонье» (0:1).
В среду «Милан» проведет матч против «Ромы».
25 февраля «Интер» встретится с «Лацио». 26 февраля «Ювентус» примет «Эмполи».
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем