Щербакова исполнит роль Феи-крестной в шоу Плющенко «Золушка» в Минске

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступит в ледовом шоу Евгения Плющенко «Золушка».

Мероприятие пройдет 10 мая в Минске. Щербакова исполнит роль Феи-крестной, а в образе Золушки на лед выйдет Елена Костылева .

Также в шоу примут участие Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Анна Фролова, сам Плющенко, его сын Александр и другие фигуристы.

«Мы ждем вас в Минске, чтобы подарить вам настоящее волшебство. А мы это делать умеем!» – написал Плющенко в своем телеграм-канале.