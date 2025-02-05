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Щербакова исполнит роль Феи-крестной в шоу Плющенко «Золушка» в Минске

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступит в ледовом шоу Евгения Плющенко «Золушка».

Мероприятие пройдет 10 мая в Минске. Щербакова исполнит роль Феи-крестной, а в образе Золушки на лед выйдет Елена Костылева

Также в шоу примут участие Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Анна Фролова, сам Плющенко, его сын Александр и другие фигуристы.

«Мы ждем вас в Минске, чтобы подарить вам настоящее волшебство. А мы это делать умеем!» – написал Плющенко в своем телеграм-канале.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
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