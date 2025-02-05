Лорран не отказывал ЦСКА. Хавбек «Фламенго» хочет перейти и скоро пройдет медосмотр (Иван Карпов)

Лорран не отказывался от перехода в ЦСКА.

Ранее сообщалось , что полузащитник «Фламенго » отказался от перехода в состав армейцев, несмотря на то, что клубы достигли договоренности о трансфере за 8 млн долларов.

Эта информация не соответствует действительности, пишет инсайдер Иван Карпов. Утверждается, что 18-летний футболист хочет присоединиться к ЦСКА и скоро пройдет медосмотр.

В прошлом сезоне полузащитник провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.