Лорран не отказывал ЦСКА. Хавбек «Фламенго» хочет перейти и скоро пройдет медосмотр (Иван Карпов)
Лорран не отказывался от перехода в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Фламенго» отказался от перехода в состав армейцев, несмотря на то, что клубы достигли договоренности о трансфере за 8 млн долларов.
Эта информация не соответствует действительности, пишет инсайдер Иван Карпов. Утверждается, что 18-летний футболист хочет присоединиться к ЦСКА и скоро пройдет медосмотр.
В прошлом сезоне полузащитник провел 37 матчей во всех турнирах за бразильский клуб, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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