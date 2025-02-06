НБА. 50 очков Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» крупно обыграть «Финикс», 24+13 от Фокса помогли «Сан-Антонио» справиться с «Атлантой» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 11 матчей.
Лидер Западной конференции «Оклахома» крупно обыграла на своей арене «Финикс» без Кевина Дюрэнта. Шэй Гилджес-Александер набрал 50 очков. Де’Аарон Фокс (24 + 13 передач) дебютировал за «Сан-Антонио» в победном гостевом матче против «Атланты».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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