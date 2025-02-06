Роттердам (ATP). Рублев сыграет с Марожаном, Алькарас – с Вавассори, Циципас встретится с Грикспором, Хуркач вышел в 1/4 финала, Медведев выбыл
Андрей Рублев сыграет с Фабианом Марожаном во втором круге в Роттердаме.
Накануне Даниил Медведев проиграл Маттиа Беллуччи.
Сетка турнира здесь.
ABN AMRO Open
Роттердам, Нидерланды
3 – 9 февраля 2025
ATP 500
Призовой фонд – 2 563 150 евро
Крытые корты, хард
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
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