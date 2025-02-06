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  • Роттердам (ATP). Рублев сыграет с Марожаном, Алькарас – с Вавассори, Циципас встретится с Грикспором, Хуркач вышел в 1/4 финала, Медведев выбыл
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Роттердам (ATP). Рублев сыграет с Марожаном, Алькарас – с Вавассори, Циципас встретится с Грикспором, Хуркач вышел в 1/4 финала, Медведев выбыл

Андрей Рублев сыграет с Фабианом Марожаном во втором круге в Роттердаме.

Накануне Даниил Медведев проиграл Маттиа Беллуччи.

Сетка турнира здесь.

ABN AMRO Open

Роттердам, Нидерланды

3 – 9 февраля 2025

ATP 500

Призовой фонд – 2 563 150 евро

Крытые корты, хард

Второй круг

Опубликовано: Алёна Майорова
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