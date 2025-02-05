Степанова о том, почему изменила позицию по участию россиян в Олимпийских играх: «Решают старшие товарищи. Наши руководители – исключительно умные люди»
«Да, я считала в 2022‑м и продолжаю считать сейчас, что было бы правильнее развивать соревнования вне контроля МОК и международных федераций. Потому что сейчас они устарели, заржавели и крайне политизированы, что наше отстранение и доказало.
Но решают старшие товарищи, у которых гораздо больше информации, чем у меня. Наши руководители – исключительно умные люди. У них много опций, в том числе возможность проводить закрытые соцопросы. Чтобы узнать, что действительно думает население.
У меня нет никаких сомнений: если бы народ в массе считал, что спортсмены – ненужные дармоеды, завтра же нас уволили бы. Если бы большинство в нашем обществе считало, что ехать на Олимпийских игры в сегодняшней ситуации не нужно, то и вопрос отпал бы сам собой.
Меня никто с результатами таких исследований не знакомил, но делаю вывод, что большинство народа все‑таки за то, чтобы ехать. Чтобы побеждать. Все, вопрос решен.
Мнение меньшинства надо принимать к сведению, но нельзя им руководствоваться. Даже если его представители – самые крикливые к соцсетях», – написала Вероника Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».
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