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  • Помазун в «Спартаке», «Арсенал» разнес «Сити», ничья в дерби Милана, победа «Барсы», «МЮ» опять проиграл, Дюков остался президентом РФС, Рэшфорд в «Вилле», Промес хочет в Россию и другие новости
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Помазун в «Спартаке», «Арсенал» разнес «Сити», ничья в дерби Милана, победа «Барсы», «МЮ» опять проиграл, Дюков остался президентом РФС, Рэшфорд в «Вилле», Промес хочет в Россию и другие новости

1. Голкипер Илья Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак» за 1,5 млн евро. А вот с Шамаром Николсоном красно-белые расторгли контракт.

2. В центральном матче выходных «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» – 5:1! Эдегор забил на 2-й минуте после ошибки Аканджи, у Хавертца 1+1, у Райса два ассиста. «Манчестер Юнайтед» проиграл дома «Кристал Пэлас» (0:2): Матета сделал дубль, а Лисандро унесли на носилках. Другие результаты – тут.

3. «Барселона» обыграла «Алавес» дома благодаря голу Левандовского – 1:0. 

4. В Фонбет чемпионате КХЛ «Ак Барс» обыграл «Куньлунь», «Авангард» по буллитам одолел «Динамо» Минск, «Северсталь» сыграла 8:6 со «Спартаком», «Сибирь» в овертайме одолела «Адмирал». 

5. Александр Дюков единогласно переизбран президентом РФС. Выборы в третий раз были безальтернативными.

6. «Астон Вилла» арендовала Маркуса Рэшфорда у «МЮ» с правом выкупа за 40 млн фунтов и взяла на себя 75% зарплаты форварда.

7. В Серии А «Милан» упустил победу над «Интером» на 93-й, «Рома» на 92-й вырвала ничью с «Наполи», а «Ювентус» выиграл впервые за 4 матча, разгромив «Эмполи». 

8. Норвегия с Кристиансеном и Фреем выиграла мужскую эстафету на чемпионате Европы по биатлону, Германия – 2-я с Цобелем и Реесом, Франция – 3-я с Ломбардо и Брутье.

9. Трансферные новости. «Зенит» заплатит «Браге» 15+5 млн евро за Саласара, португальцы ждут банковских гарантий. Сообщают, что «Спартак» расторг контракт с Николсоном, он перейдет в «Тихуану», а компенсацию в 1,6 млн евро за расторжение заплатят мексиканцы. Кроме того, по данным Джанлуки Ди Марцио, Илич перешел в «Спартак» за 20 млн с учетом бонусов

10. Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко к финалу Гран-при России вернул короткую программу прошлого сезона.

11. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Вегас» (4:2), Панарин набрал 1+2, Куик одержал 400-ю победу в лиге. «Даллас» справился с «Коламбусом» (5:3), Дадонов сделал дубль. «Колорадо» победил «Филадельфию» (2:0), Мичков без очков в 6-м матче подряд. Все результаты дня – здесь

12. Квинси Промес заявил, что хочет вернуться в Россию: «Общаемся со «Спартаком», время покажет. Спасибо, что не забыли обо мне».

13. НБА. «Кливленд» разгромил «Даллас» с разницей «+43», «Милуоки» уступил «Мемфису», «Бостон» с 35+7+11 от Тейтума обыграл «Филадельфию» на выезде и другие результаты

14. Чемпионат мира по гандболу. Дания обыграла Хорватию в финале, Франция с перевесом в один мяч победила Португалию и взяла бронзу.

15. Антонио Рюдигер пропустит 3 недели из-за травмы. Защитник «Реала» повредил бедро в игре с «Эспаньолом».

16. Власти ДР Конго обвинили «Арсенал», «Баварию» и «ПСЖ» в «запятнанной кровью сделке» с Руандой: «Тысячи сейчас в западне в Гоме, погибло бесчисленное множество людей. Ваш спонсор ответственен за эти страдания».

Цитаты дня.

«Сторонники фашизма – идите на хер!» Фанаты «Баварии» вывесили баннер против партии «Альтернатива для Германии» на игре с «Хольштайном» 

Рабинер о Ротенберге: «Есть опасения, что он протащит себя на ОИ-2026 или КМ-2028. Надо что-то делать, иначе он станет «тренировать» Кучерова и поменяет Бобровского на Василевского на 1-й минуте»

ТВ «Реала» о судействе с «Эспаньолом»: «Позор. Достигнута четкая цель – предотвратить победу «Мадрида». Мы уже много лет терпим одно и то же»

Александр Дюков: «Футбол – спорт номер один в России, им интересуется 72% населения. Планируем довести до 8 млн человек число занимающихся футболом к 2030 году»

Журналист Fox News считает, что Овечкин мог бы стать президентом России: «Путин отойдет в сторону в какой-то момент, и что тогда? Александр отвечает многим параметрам»

Опубликовал: Артем Степин
Источник: Спортс’‘
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