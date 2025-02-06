НХЛ. «Рейнджерс» одолели «Бостон», «Эдмонтон» вырвал победу у «Чикаго», «Лос-Анджелес» забил 6 голов «Монреалю»
«Рейнджерс» одолели «Бостон» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Эдмонтон» вырвал победу у «Чикаго» (4:3 ОТ), «Лос-Анджелес» обыграл «Монреаль» (6:3).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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