«Роналду сказал, что Месси – лучший игрок, которого он видел. А потом рассмеялся и добавил: «Себя же я не вижу». Морган об отношении Криштиану к Лео

Пирс Морган вспомнил разговор с Криштиану Роналду насчет Лионеля Месси.

«Я однажды говорил с Роналду про Месси , и он сказал мне, что Месси – лучший футболист, которого он когда-либо видел.

Потом он рассмеялся и добавил: «Себя же я не вижу». И он продолжал смеяться», – рассказал журналист.