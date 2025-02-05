«Роналду сказал, что Месси – лучший игрок, которого он видел. А потом рассмеялся и добавил: «Себя же я не вижу». Морган об отношении Криштиану к Лео
Пирс Морган вспомнил разговор с Криштиану Роналду насчет Лионеля Месси.
«Я однажды говорил с Роналду про Месси, и он сказал мне, что Месси – лучший футболист, которого он когда-либо видел.
Потом он рассмеялся и добавил: «Себя же я не вижу». И он продолжал смеяться», – рассказал журналист.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Talksport
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