Трамп подпишет указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в США
Трамп подпишет указ, запрещающий трансгендерам соревноваться в женском спорте.
Как сообщает ESPN, президент США Дональд Трамп в среду подпишет указ, запрещающий людям, которым при рождении присвоили мужской пол, участвовать в спортивных соревнованиях для женщин.
«Этот указ восстанавливает справедливость и защищает права спортсменок, которые всю жизнь работали, чтобы выступать на самом высоком уровне», – сказала член палаты представителей США Нэнси Мейс.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем