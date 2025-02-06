Трамп подпишет указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в США

Трамп подпишет указ, запрещающий трансгендерам соревноваться в женском спорте.

Как сообщает ESPN, президент США Дональд Трамп в среду подпишет указ, запрещающий людям, которым при рождении присвоили мужской пол, участвовать в спортивных соревнованиях для женщин.

«Этот указ восстанавливает справедливость и защищает права спортсменок, которые всю жизнь работали, чтобы выступать на самом высоком уровне», – сказала член палаты представителей США Нэнси Мейс.