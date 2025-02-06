Панарин забил 23-й гол в сезоне – «Бостону». У него 57 очков в 51 матче
Артемий Панарин забросил шайбу во второй игре подряд.
Форвард «Рейнджерс» отличился в матче с «Бостоном» (3:2), продлив результативную серию (2+3) до 3 игр.
Россиянин набрал 57-е (23+34) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 51 матч.
Сегодня за 19:29 – лучший показатель среди форвардов «Рейнджерс» (3:27 – в большинстве) – у Панарина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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