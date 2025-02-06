Панарин забил 23-й гол в сезоне – «Бостону». У него 57 очков в 51 матче

Артемий Панарин забросил шайбу во второй игре подряд.

Форвард «Рейнджерс» отличился в матче с «Бостоном» (3:2), продлив результативную серию (2+3) до 3 игр.

Россиянин набрал 57-е (23+34) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 51 матч.

Сегодня за 19:29 – лучший показатель среди форвардов «Рейнджерс » (3:27 – в большинстве) – у Панарина 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «0».