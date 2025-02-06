«Реал» дожал «Леганес» – 3:2! Гонсало Гарсия забил на 93-й, Хуан Крус ответил дублем на голы Модрича и Эндрика
«Реал» вырвал победу над «Леганесом» (3:2) на 93-й в 1/4 финала Кубка Испании.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 18-й минуте счет открыл хавбек гостей Лука Модрич. На 25-й отличился 18-летний форвард Эндрик.
На 39-й полузащитник Хуан Крус Диас с пенальти отыграл один мяч. На 59-й Хуан сделал дубль.
На 93-й победный гол забил вышедший на замену 20-летний хавбек Гонсало Гарсия Торрес, впервые отличившийся в матче за первую команду.
«Реал» вышел в полуфинал турнира.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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