«Реал» дожал «Леганес» – 3:2! Гонсало Гарсия забил на 93-й, Хуан Крус ответил дублем на голы Модрича и Эндрика

«Реал» вырвал победу над «Леганесом» (3:2) на 93-й в 1/4 финала Кубка Испании.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте счет открыл хавбек гостей Лука Модрич . На 25-й отличился 18-летний форвард Эндрик .

На 39-й полузащитник Хуан Крус Диас с пенальти отыграл один мяч. На 59-й Хуан сделал дубль.

На 93-й победный гол забил вышедший на замену 20-летний хавбек Гонсало Гарсия Торрес , впервые отличившийся в матче за первую команду.

«Реал » вышел в полуфинал турнира.

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