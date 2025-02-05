Фетисов об игре Путина в хоккей: «Дебилы-журналисты западные звонят: «Опять он забил 6-7 голов. Поддаетесь?» Отвечаю: «Разве не видите, что он играет с нами против таких же любителей, как и он»
Вячеслав Фетисов высказался об игре в хоккей с Владимиром Путиным.
«Мне дебилы-журналисты западные после игр в Сочи звонят и спрашивают: «Опять он забил 6-7 голов. Вы, наверное, поддаетесь?»
Я им отвечаю: «Разве вы не видите, что он играет с нами в одной пятерке против таких же любителей, как и он». Но самое интересное: чтобы забить гол в хоккее, надо быть в нужное время в нужном месте. Это как раз про Владимира Владимировича Путина.
Из нынешних политиков, судя по всему, некого ставить на коньки. Кроме Ангелы Меркель в свое время», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем