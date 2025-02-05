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  • Фетисов об игре Путина в хоккей: «Дебилы-журналисты западные звонят: «Опять он забил 6-7 голов. Поддаетесь?» Отвечаю: «Разве не видите, что он играет с нами против таких же любителей, как и он»
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Фетисов об игре Путина в хоккей: «Дебилы-журналисты западные звонят: «Опять он забил 6-7 голов. Поддаетесь?» Отвечаю: «Разве не видите, что он играет с нами против таких же любителей, как и он»

Вячеслав Фетисов высказался об игре в хоккей с Владимиром Путиным.

«Мне дебилы-журналисты западные после игр в Сочи звонят и спрашивают: «Опять он забил 6-7 голов. Вы, наверное, поддаетесь?»

Я им отвечаю: «Разве вы не видите, что он играет с нами в одной пятерке против таких же любителей, как и он». Но самое интересное: чтобы забить гол в хоккее, надо быть в нужное время в нужном месте. Это как раз про Владимира Владимировича Путина.

Из нынешних политиков, судя по всему, некого ставить на коньки. Кроме Ангелы Меркель в свое время», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoВячеслав Фетисов
logoВладимир Путин
Политика
любительский хоккей
Р-Спорт
logoАнгела Меркель
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