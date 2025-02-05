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  • Россию не пустили на ЧМ по хоккею, СКА разгромлен «Ак Барсом», 878-й гол Овечкина, потасовка «Краснодара» и «Динамо», сухой матч Сафонова, «Милан» арендовал Феликса, Роналду 40 лет и другие новости
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Россию не пустили на ЧМ по хоккею, СКА разгромлен «Ак Барсом», 878-й гол Овечкина, потасовка «Краснодара» и «Динамо», сухой матч Сафонова, «Милан» арендовал Феликса, Роналду 40 лет и другие новости

1. Россию не допустили к участию в ЧМ-2026 по хоккею. Вопрос по Олимпиаде еще не решен, решение по сезону-2026/27 примут не позднее мая 2026-го. В ИИХФ прокомментировали решение: «Не можем гарантировать эффективные меры безопасности вне зависимости от финансовых аспектов».

2. В Winline Зимнем Кубке РПЛ «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0), «Зенит» одолел ЦСКА (2:2, 4:1 по пенальти). В ходе первого матча Витор Тормена прямой ногой ударил в голень форварда «Динамо» Бокова. Защитника «Краснодара» удалили, произошла потасовка. После матча вратарь москвичей Андрей Лунев назвал соперников «чертями».

3. В Фонбет Чемпионате КХЛ СКА проиграл впервые за 5 матчей – 3:8 от «Ак Барса». После трех пропущенных шайб Ротенберг сделал очередную замену вратаря – не помогло.

В других матчах «Сибирь» в гостях победила «Амур» (5:1), «Адмирал» в овертайме обыграл «Барыс» (4:3), «Локомотив» проиграл «Спартаку» (4:5), ЦСКА одержал победу в матче с «Авангардом» (2:1 Б). Все результаты – здесь.

4. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Флориду» (6:3), Овечкин забил в пустые за 0,1 секунды до сирены – 878-й гол в исторической гонке (до рекорда Гретцки осталось 16 шайб; также это 950-й гол с учетом плей-офф). «Тампа» справилась с «Оттавой» (4:3), Кучеров забил 25-й гол в сезоне. «Юта» одолела «Филадельфию» (3:2 ОТ), Сергачев забросил 10-ю шайбу в сезоне и набрал 1+2, Мичков вновь без очков. Все результаты дня – здесь

5. «ПСЖ» обыграл «Ле-Ман» в Кубке Франции благодаря голам Барколя и Дуэ – 2:0. Сафонов провел 4-й матч на ноль за клуб.

6. НБА. «Кливленд» уступил «Бостону» в матче лидеров Востока, 26+8+9 от Леброна помогли «Лейкерс» разгромить «Клипперс» и другие результаты

7. Трансферные новости. «Милан» арендовал Феликса у «Челси» до конца сезона. «Зенит» предложит 30+8 млн евро за Уэсли. Солари прошел медосмотр перед подписанием контракта со «Спартаком». Глебов согласовал контракт с «Динамо» на 5 лет, клуб ведет переговоры с «Ростовом» о сумме трансфера. ЦСКА ведет переговоры о трансфере опорника «Ривер Плейт» Вильягры.

8. Дзюба оштрафован на 250 тысяч рублей комитетом по этике РФС из-за ноябрьского интервью из-за «слов, умаляющих деловую репутацию субъектов футбола».

9. Алаба выбыл на 2-3 недели. У защитника «Реала» травма приводящей мышцы бедра.

10. Альфонсо Дэвис продлил контракт с «Баварией» до 2030 года.

11. Организаторы Freestyle Chess, один из которых – Магнус Карлсен, согласились с требованием ФИДЕ не присуждать победителю турнира звание чемпиона мира.

12. Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Симона Халеп объявила о завершении карьеры в 33 года.

13. «Рома» хочет назначить Анчелотти и пытается убедить тренера. Карло не планирует уходить из «Реала».

14. Александра Трусова проведет спортивный лагерь в академии Плющенко. Стоимость участия за 14 дней – 190 тысяч рублей без проживания и питания.

15. Криштиану Роналду исполнилось 40 лет. Португалец выиграл 5 «Золотых мячей» и забил 923 гола, пять раз победил в Лиге чемпионов и становился чемпионом Европы в 2016 году.

Цитаты дня.

Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса»

Медведев о недопуске на ЧМ-2026 по хоккею: «Лицемерное решение под смехотворной вывеской заботы о безопасности. Хоккейным богам это точно не нравилось и не нравится»

Ниманн – Карлсену: «Высокомерный и трусливый. Твое детское эго продолжает искажать реальность в ущерб шахматам»

Камила Валиева: «Наша задача – сделать жизнь животных безопасной, комфортной и счастливой. Сам президент поручил выделить землю для строительства приютов»

Козлов о «Зените»: «Слишком много уважения к легионерам. Я 3 месяца просидел на скамейке после лучших сборов в жизни. Это стало ключевым моментом: что ни делай, не получишь полноценного шанса»

Ротенберг о том, что его нельзя уволить из СКА: «Откуда пошла такая информация? Вы хотите меня уволить? Продолжайте провокации»

Анатолий Бышовец: «Сегодня милостыня больше, чем зарплаты и пенсии у определенных категорий людей. У меня была пенсия 25 тысяч, сейчас незначительно выросла. Все это не соответствует ценам»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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