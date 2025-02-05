Бителло не перейдет в «Ботафого». Переговоры с «Динамо» не продвигались и были прекращены (ESPN)
«Ботафого» отказался от подписания Бителло.
Ранее полузащитник «Динамо» не приехал в расположение московского клуба после отпуска, решив остаться на родине для переговоров с «Ботафого», и не выходил на связь с московским клубом. Бителло присоединился к команде на сборах лишь 26 января – сообщалось, что его оштрафуют на месячную зарплату.
По данным ESPN, бразильский клуб рассматривал Бителло в качестве замены Тьяго Альмаде, ушедшему в аренду в «Лион».
Однако переговоры «Ботафого» и «Динамо» не продвигались, и бразильцы в итоге отказались от подписания полузащитника, переключившись на другие варианты на трансферном рынке.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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