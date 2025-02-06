«Арсенал» не выигрывает Кубок лиги с 1993 года и не выходит в финал с 2018-го
«Арсенал» больше тридцати лет не может выиграть Кубок английской лиги.
Команда Микеля Артеты дважды уступила «Ньюкаслу» (0:2, 0:2) в полуфинале и покинула турнир.
В последний раз «канониры» доходили до финала Кубка лиги в 2018 году, а выигрывали – в 1993-м. Всего у них две победы в этом соревновании.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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