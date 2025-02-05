ЦСКА не отдал Рошу в аренду «Вероне» за 500 тысяч евро. Сделка предполагала обязательный выкуп 70% прав на защитника за 3 млн евро (Sport Baza)
По данным Sport Baza, итальянцы хотели взять защитника в аренду до конца сезона за 500 тысяч евро. Сделка предусматривала обязательный дальнейший выкуп 70% прав на игрока за 3 млн евро. Остальные права «Верона» также была готовы выкупить при наступлении определенных условий.
Однако идея отдать одного из лидеров команды в аренду в феврале не устроила армейцев. Кроме того, недавно с Рошей был перезаключен контракт до 2027 года. Поэтому клуб отказался отпускать футболиста.
Роша перешел в московский клуб из португальского «Портимоненсе» в сентябре 2022 года. На данный момент Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.
В этом сезоне защитник провел 14 матчей в Мир РПЛ, отметившись одной голевой передачей. Подробная статистика 30-летнего бразильца доступна по ссылке.
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