ЦСКА не отдал Рошу в аренду «Вероне» за 500 тысяч евро. Сделка предполагала обязательный выкуп 70% прав на защитника за 3 млн евро (Sport Baza)

ЦСКА не согласовал трансфер Виллиана Роши в «Верону».

По данным Sport Baza, итальянцы хотели взять защитника в аренду до конца сезона за 500 тысяч евро. Сделка предусматривала обязательный дальнейший выкуп 70% прав на игрока за 3 млн евро. Остальные права «Верона » также была готовы выкупить при наступлении определенных условий.

Однако идея отдать одного из лидеров команды в аренду в феврале не устроила армейцев. Кроме того, недавно с Рошей был перезаключен контракт до 2027 года. Поэтому клуб отказался отпускать футболиста.

Роша перешел в московский клуб из португальского «Портимоненсе» в сентябре 2022 года. На данный момент Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

В этом сезоне защитник провел 14 матчей в Мир РПЛ , отметившись одной голевой передачей. Подробная статистика 30-летнего бразильца доступна по ссылке .