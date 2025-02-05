Полиция задержала фаната «Ак Барса» и его 10-летнего сына, бросившего в матче со СКА на лед кепку после хет-трика Галимова. Еще одного болельщика задержали за бросок шапки

Полиция задержала фаната «Ак Барса» и его 10-летнего сына во время матча со СКА.

4 февраля «Ак Барс» в Санкт-Петербурге обыграл СКА со счетом 8:3.

По ходу матча болельщик казанцев Андрей Домарев и его 10-летний сын Роман были задержаны за выброс кепки на лед.

На 20-й минуте игры нападающий «Ак Барса» Артем Галимов сделал хет-трик . После этого Роман дождался первой паузы в игре и бросил свою кепку на площадку, сообщает «Бизнес Online».

Андрей сообщил, что в начале третьего периода к нему подошли представители питерского клуба и попросили проследовать в отдел полиции, который расположен в подвальном помещении «СКА-Арены». На просьбу отложить процедуру до окончания матча ему ответили отказом.

Вместе с Андреем и Ромой задержали еще одного фаната «Ак Барса», который бросил на лед шапку с логотипом казанского клуба. По словам Андрея, на обоих составили протокол об административном правонарушении. Андрей с сыном смогли покинуть арену только в 23:00.

«Мы одними из последних покинули арену. Для Ромы это была очень тяжелая ситуация. Он плакал, испугался, не понимал, за что нас задержали. Осадочек от этой истории, так скажем, остался», – рассказал болельщик «Ак Барса ».

Отметим, что бросать бейсболки на лед после хет-трика – традиция в хоккее. Это не запрещено регламентом Фонбет Чемпионата КХЛ. При этом постановление правительства РФ «Об утверждении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» запрещает «бросать предметы в направлении участников соревнований».