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  • «Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии, победив «Рому» – 3:1. Абрахам сделал дубль с пасов Тео, Довбик и Феликс тоже забили
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«Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии, победив «Рому» – 3:1. Абрахам сделал дубль с пасов Тео, Довбик и Феликс тоже забили

«Милан» обыграл «Рому» (3:1) в 1/4 финала Кубка Италии.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. 

На 16-й минуте счет открыл форвард хозяев Тэмми Абрахам. На 42-й английский форвард забил снова – опять с передачи защитника Тео Эрнандеса.

На 54-й нападающий гостей Артем Довбик отыграл один гол. На 71-й гол соорудили два новичка «россонери» – Жоау Феликс забил с паса Сантьяго Хименеса.

«Милан» вышел в полуфинал, «Рома» вылетела.

Календарь Кубка Италии

Статистика Кубка Италии

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoМилан
logoсерия А Италия
logoРома
logoТэмми Абрахам
logoТео Эрнандес
logoАртем Довбик
logoСантьяго Хименес
logoЖоау Феликс
logoКубок Италии
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