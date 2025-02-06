«Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии, победив «Рому» – 3:1. Абрахам сделал дубль с пасов Тео, Довбик и Феликс тоже забили

«Милан» обыграл «Рому» (3:1) в 1/4 финала Кубка Италии.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 16-й минуте счет открыл форвард хозяев Тэмми Абрахам . На 42-й английский форвард забил снова – опять с передачи защитника Тео Эрнандеса .

На 54-й нападающий гостей Артем Довбик отыграл один гол. На 71-й гол соорудили два новичка «россонери» – Жоау Феликс забил с паса Сантьяго Хименеса .

«Милан » вышел в полуфинал, «Рома » вылетела.

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