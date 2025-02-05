«Зенит» вел переговоры о возвращении Малкома с «Аль-Хилалем», но не договорился об условиях трансфера. Игрок хотел вернуться в Россию («Р-Спорт»)

«Зенит» вел переговоры о возвращении Малкома с «Аль-Хилалем».

Клуб из Санкт-Петербурга не смог договориться об условиях трансфера, как сообщает «Р-Спорт ».

«Вариант с возвращением Малкома в «Зенит» обсуждался, игрок хотел вернуться в Россию. Договориться об условиях трансфера с нынешним клубом [«Аль-Хилалем »] не удалось», – говорится в сообщении источника, знакомого с ситуацией.

Летом 2023 года «Зенит » продал Малкома саудовскому клубу за 60 миллионов евро.

По данным портала Transfermarkt, на данный момент стоимость 27-летнего бразильца оценивается в 25 млн евро.

В текущем чемпионате Саудовской Аравии полузащитник провел 15 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.