«Зенит» вел переговоры о возвращении Малкома с «Аль-Хилалем», но не договорился об условиях трансфера. Игрок хотел вернуться в Россию («Р-Спорт»)
«Зенит» вел переговоры о возвращении Малкома с «Аль-Хилалем».
Клуб из Санкт-Петербурга не смог договориться об условиях трансфера, как сообщает «Р-Спорт».
«Вариант с возвращением Малкома в «Зенит» обсуждался, игрок хотел вернуться в Россию. Договориться об условиях трансфера с нынешним клубом [«Аль-Хилалем»] не удалось», – говорится в сообщении источника, знакомого с ситуацией.
Летом 2023 года «Зенит» продал Малкома саудовскому клубу за 60 миллионов евро.
По данным портала Transfermarkt, на данный момент стоимость 27-летнего бразильца оценивается в 25 млн евро.
В текущем чемпионате Саудовской Аравии полузащитник провел 15 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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